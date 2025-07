Ci va l assegno non pagato nei cruciverba: la soluzione è Protesto

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci va l assegno non pagato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ci va l assegno non pagato' è 'Protesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROTESTO

Curiosità e Significato di Protesto

Vuoi sapere di più su Protesto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Protesto.

Perché la soluzione è Protesto? Il protesto è un atto formale con cui si attesta il mancato pagamento di un assegno o di una cambiale. Viene effettuato presso un pubblico ufficiale, come un notaio, e serve a tutelare il beneficiario, rendendo pubblico il mancato versamento. In pratica, rappresenta una procedura legale che può facilitare eventuali azioni di recupero crediti. Un passo importante per chi ha subito un rifiuto di pagamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ci si va per vedere il CenacoloCi si va a imparareChi ci va è andatoChi ci va soffreCi va chi fallisce

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Protesto

Hai davanti la definizione "Ci va l assegno non pagato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T A I R A I G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARTIGIANO" ARTIGIANO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.