Aloni scuri che compaiono nella zona perioculare nei cruciverba: la soluzione è Occhiaie

Home / Soluzioni Cruciverba / Aloni scuri che compaiono nella zona perioculare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Aloni scuri che compaiono nella zona perioculare' è 'Occhiaie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OCCHIAIE

Curiosità e Significato di Occhiaie

Approfondisci la parola di 8 lettere Occhiaie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Occhiaie? Le occhiaie sono delle zone scure e spesso leggermente gonfie che si formano sotto gli occhi, spesso a causa di stanchezza, stress o fattori genetici. Possono rendere lo sguardo meno riposato e più affaticato. Per ridurle, è importante adottare buone abitudini di sonno e cura della pelle. Con un po' di attenzione, puoi migliorare l'aspetto del tuo sguardo e sentirti più fresco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La zona con Vernazza e ManarolaSi trova nella zona posteriore del cranioLa zona del Piemonte in cui è Nizza MonferratoAntiche scuri da guerraLa zona di Cuba e Haiti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Occhiaie

La definizione "Aloni scuri che compaiono nella zona perioculare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V N I O R V O M O T U A U I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UOMO VITRUVIANO" UOMO VITRUVIANO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.