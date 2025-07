Una vasta distesa di limitata altitudine nei cruciverba: la soluzione è Bassopiano

BASSOPIANO

Curiosità e Significato di Bassopiano

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Bassopiano, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bassopiano? Il termine bassopiano indica una vasta area pianeggiante di bassa altitudine, tipica di alcune regioni come le pianure. È caratterizzato da terreni piatti e spesso fertili, ideali per l’agricoltura. Questa parola descrive quindi un territorio esteso e poco elevato rispetto alle zone montuose o collinari, fondamentale per lo sviluppo di insediamenti umani e attività agricole.

Come si scrive la soluzione Bassopiano

Stai cercando la risposta alla definizione "Una vasta distesa di limitata altitudine"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

