Significato della soluzione per: Vasta distesa sabbiosa

Aggettivo

In geografia, il deserto è definito come un'area della superficie terrestre, quasi o del tutto disabitata, di alta pressione atmosferica da cui le masse d'aria si allontanano sospinte dai venti nella quale le precipitazioni difficilmente superano i 50 millimetri l'anno e il terreno è prevalentemente arido, con scarsa o nulla vegetazione. Deserto è definito un luogo dove non c'è acqua dolce in superficie.

deserto m sing

che è luogo desolato o spopolato (letterario) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

deserto ( approfondimento) m sing (pl.: deserti)

(geografia) luogo arido privo di vegetazione o quasi, dal clima secco privo di precipitazioni e nel quale sono assenti fonti d'acqua fatta eccezione per le oasi (senso figurato) luogo privo di vita umana, o per iperbole luogo in cui si trovano poche persone

Sillabazione

de | sèr | to

Pronuncia

IPA: /de'zrto/

Etimologia / Derivazione

(spopolato) dal latino desertus , participio passato di desero ovvero "abbandonare"

dal latino , participio passato di ovvero "abbandonare" (terreno arido) dal latino desertum, a sua volta derivato da desero cioè "abbandonare"; lettealmente significa quindi "abbandonato"

Citazione

Vangelo secondo Giovanni 3,14

Sinonimi

(aggettivo) ( uso letterario ) ermo

ermo incolto, abbandonato, desolato

vuoto, spopolato, disabitato, inabitato, inospitale, squallido

(di luogo) solitario, isolato, selvaggio

solitario, isolato, selvaggio (sostantivo) ' distesa di sabbia, mare di sabbia, luogo arido, luogo disabitato, luogo sterile, landa, sabbia, steppa, tundra

Contrari

(aggettivo) abitato, coltivato, frequentato, gremitopopolato, animato

abitato, coltivato, frequentato, gremitopopolato, animato popoloso, fertile, produttivo,

(sostantivo) ' luogo abitato, luogo coltivato, luogo fertile, luogo irrigato, oasi

Parole derivate

desertico, desertificare, semideserto

Varianti

(antico) diserto

Proverbi e modi di dire