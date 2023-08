Voce non confermata nel linguaggio giornalistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Voce non confermata nel linguaggio giornalistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RUMOR

Significato/Curiosità : Voce non confermata nel linguaggio giornalistico

Nel linguaggio giornalistico, un "rumor" è una voce non confermata che circola riguardo a eventi, situazioni o persone. Spesso derivante da fonti anonime o poco attendibili, un rumor può diffondersi rapidamente attraverso i canali di comunicazione. I giornalisti devono trattare i rumor con cautela, cercando fonti affidabili per confermare o smentire le informazioni prima di pubblicarle. Sebbene talvolta possano rivelarsi veritiere, i rumor possono anche essere infondati o distorti, influenzando l'opinione pubblica. La verifica accurata dei fatti è essenziale per mantenere l'integrità e la credibilità del giornalismo.

