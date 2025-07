Un arresto nello sviluppo nei cruciverba: la soluzione è Atrofia

ATROFIA

Curiosità e Significato di Atrofia

La soluzione Atrofia di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Atrofia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Atrofia? L'atrofia è un indebolimento o riduzione di tessuti o organi, spesso a causa di inattività, malattie o carenze nutrizionali. È come un arresto nello sviluppo normale di una parte del corpo, che può portare a un indebolimento funzionale. Questa condizione può interessare muscoli, cervello o altri organi, influenzando la salute generale e il benessere. Conoscere l'atrofia aiuta a prevenirla e intervenire tempestivamente.

Come si scrive la soluzione Atrofia

La definizione "Un arresto nello sviluppo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

T Torino

R Roma

O Otranto

F Firenze

I Imola

A Ancona

