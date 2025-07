Spronare, dare incentivo nei cruciverba: la soluzione è Stimolare

STIMOLARE

Curiosità e Significato di Stimolare

Perché la soluzione è Stimolare? Stimolare significa incoraggiare o spronare qualcuno a fare qualcosa, favorendo l'attivazione di energie e idee. È come dare un impulso che motiva a migliorare, crescere o agire. Può riferirsi a stimoli fisici, mentali o emozionali, ed è fondamentale in contesti educativi, lavorativi e creativi per favorire il progresso e l'innovazione. È uno strumento chiave per far emergere il meglio in ogni situazione.

Come si scrive la soluzione Stimolare

S Savona

T Torino

I Imola

M Milano

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A D K A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DAKAR" DAKAR

