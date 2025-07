Si passa sulla tovaglia una volta finito di mangiare nei cruciverba: la soluzione è Aspirabriciole

ASPIRABRICIOLE

Curiosità e Significato di Aspirabriciole

Hai risolto il cruciverba con Aspirabriciole? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 14 lettere più frequenti: Aspirabriciole.

Perché la soluzione è Aspirabriciole? Aspirabriciole è un termine divertente che indica uno strumento compatto e maneggevole usato per eliminare briciole e residui di cibo dalla tovaglia o dal tavolo, rendendo più semplice mantenere la pulizia dopo i pasti. Perfetto per chi desidera un ambiente ordinato senza fatica, è l’alleato ideale per una casa sempre in ordine e pronta ad accogliere nuovi momenti conviviali.

Come si scrive la soluzione Aspirabriciole

Stai cercando la risposta alla definizione "Si passa sulla tovaglia una volta finito di mangiare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

P Padova

I Imola

R Roma

A Ancona

B Bologna

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

L Livorno

E Empoli

