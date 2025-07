Si fa sentire a teatro nei cruciverba: la soluzione è Tenore

TENORE

Curiosità e Significato di Tenore

Perché la soluzione è Tenore? Tenore indica la voce maschile di estensione più alta, tipica dell'opera e del canto lirico. È anche usato per descrivere una persona che ha un ruolo importante o di grande rilievo in un contesto. La parola evoca l'idea di qualcuno che si fa sentire con forza, proprio come un protagonista sul palco. È proprio il modo in cui si manifesta, facendo sentire la propria presenza con intensità.

Come si scrive la soluzione Tenore

T Torino

E Empoli

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

