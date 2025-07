Salsa greca con yogurt e cetrioli gre nei cruciverba: la soluzione è Tzatziki

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Salsa greca con yogurt e cetrioli gre' è 'Tzatziki'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TZATZIKI

Curiosità e Significato di Tzatziki

Il Tzatziki è una salsa tradizionale greca a base di yogurt, cetrioli, aglio e olio d'oliva, dal gusto fresco e cremoso.

Perché la soluzione è Tzatziki? Il Tzatziki è una salsa tradizionale greca a base di yogurt, cetrioli, aglio e olio d'oliva, dal gusto fresco e cremoso. Perfetta per accompagnare piatti di carne, verdure o come antipasto, rappresenta un classico della cucina mediterranea. La sua consistenza vellutata e il sapore delicato la rendono irresistibile in ogni occasione. È davvero un must da provare per un tocco di Grecia sulla tavola.

Come si scrive la soluzione Tzatziki

Stai cercando la risposta alla definizione "Salsa greca con yogurt e cetrioli gre"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

Z Zara

A Ancona

T Torino

Z Zara

I Imola

K Kappa

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O L I O E T D G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIETOLOGO" DIETOLOGO

