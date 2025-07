Il rametto nella grappa nei cruciverba: la soluzione è Ruta

RUTA

Curiosità e Significato di Ruta

Perché la soluzione è Ruta? La parola Ruta si riferisce a una pianta aromatica, spesso utilizzata per aromatizzare liquori come la grappa, dove si inserisce un rametto per infondere sapore. Conosciuta anche come erba di Santa Maria, questa pianta ha proprietà officinali e un aroma intenso. Quando trovi un rametto di Ruta nella grappa, significa che il distillato è stato arricchito con questa pianta per conferirgli un tocco unico e aromatico.

Come si scrive la soluzione Ruta

R Roma

U Udine

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R T C F O E O T O T E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FOTORECETTORE" FOTORECETTORE

