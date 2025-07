Privi di forma determinata nei cruciverba: la soluzione è Amorfi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Privi di forma determinata' è 'Amorfi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMORFI

Curiosità e Significato di Amorfi

Hai risolto il cruciverba con Amorfi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Amorfi.

Perché la soluzione è Amorfi? Il termine amorfi descrive qualcosa che non ha una forma stabilita o definita, spesso riferendosi a oggetti o sostanze che assumono forme variabili o indefinibili. È un modo per indicare l'assenza di una configurazione precisa, lasciando spazio all'immaginazione o alla spontaneità. In sintesi, rappresenta l'idea di un'entità senza forma determinata, aperta a interpretazioni e trasformazioni.

Come si scrive la soluzione Amorfi

Hai trovato la definizione "Privi di forma determinata" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

M Milano

O Otranto

R Roma

F Firenze

I Imola

