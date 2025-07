Priva di tatto e di riguardo nei cruciverba: la soluzione è Indelicata

INDELICATA

Curiosità e Significato di Indelicata

Approfondisci la parola di 10 lettere Indelicata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Indelicata? In delicatezza indica qualcosa di sottile, gentile e raffinato, che richiede tatto e attenzione nel maneggiarlo. Si tratta di un termine che descrive situazioni, comportamenti o oggetti delicati, dove bisogna agire con cura per non causare danni o fastidi. Quando si dice indelicata, si sottolinea invece una mancanza di sensibilità e riguardo nei confronti degli altri o delle circostanze.

Come si scrive la soluzione Indelicata

Se "Priva di tatto e di riguardo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R H N A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RANCH" RANCH

