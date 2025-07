Prima ballerina assoluta nei cruciverba: la soluzione è Etoile

ETOILE

Curiosità e Significato di Etoile

Approfondisci la parola di 6 lettere Etoile: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Etoile? Étoile è un termine francese che significa stella ed è usato per indicare la più alta onorificenza nel mondo della danza classica, riservata alle ballerine di massimo talento e prestigio. È il titolo attribuito a quelle interpreti che raggiungono eccellenza e riconoscimento internazionale, rappresentando il vertice dell'arte della danza. Un vero e proprio simbolo di eccellenza e arte raffinata.

Come si scrive la soluzione Etoile

Hai davanti la definizione "Prima ballerina assoluta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

T Torino

O Otranto

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E S O I P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POESIA" POESIA

