La definizione e la soluzione di 4 lettere: Al Cairo ha inizio il suo delta. NILO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Il Nilo (in arabo , Nahr al-Nil) è un fiume africano lungo 6 852 km che attraversa otto Stati dell'Africa. Tradizionalmente è stato considerato per lungo tempo il fiume più lungo del mondo, ma in realtà il fiume più lungo del mondo è il Rio delle Amazzoni.È formato da due grandi rami confluenti, il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro; quest'ultimo contribuisce con un maggior apporto di acqua e di limo fertile, ma il primo è il più lungo. Il Nilo Bianco nasce convenzionalmente dal Lago Vittoria a Jinja, in Uganda, ma le sue fonti si spingono fino al Ruanda e al Burundi; scorre poi verso nord in Uganda e in Sudan meridionale. Il Nilo ...

Nilo ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile (geografia) fiume del nord-est dell'Africa, probabilmente il più lungo del mondo, che sfocia in Egitto con una foce a delta

Sillabazione

Nì | lo

Pronuncia

IPA: /'nilo/

Etimologia / Derivazione

dall' arabo , "indaco"

Parole derivate