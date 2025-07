Nazione europea ricca di laghi nei cruciverba: la soluzione è Finlandia

Home / Soluzioni Cruciverba / Nazione europea ricca di laghi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nazione europea ricca di laghi' è 'Finlandia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FINLANDIA

Curiosità e Significato di Finlandia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Finlandia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Finlandia.

Perché la soluzione è Finlandia? Finlandia è un paese europeo noto per la sua abbondanza di laghi, con oltre 188.000 corpi d'acqua che attraversano il territorio. Questa caratteristica la rende una delle nazioni più ricche di acque dolci al mondo, offrendo paesaggi mozzafiato e opportunità di relax tra natura e tranquillità. Un vero paradiso per chi ama immergersi in ambienti acquatici e scoprire paesaggi incontaminati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nazione ricca di laghiNazione europea divisa in due parti fino al 1989La Nazione per cui gareggiaLa agenzia europea per i farmaci siglaQuello dei Grandi Laghi tra l Huron e l Ontario

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Finlandia

Stai cercando la risposta alla definizione "Nazione europea ricca di laghi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

N Napoli

L Livorno

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R E I E A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERITREA" ERITREA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.