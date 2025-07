Musicò la Manon nei cruciverba: la soluzione è Massenet

MASSENET

Perché la soluzione è Massenet? Musicò la Manon si riferisce al compositore francese Jules Massenet, celebre per aver scritto l'opera lirica Manon. La sua musica è rinomata per l’eleganza e l’emozione che trasmette, portando in scena storie d’amore e passione. Massenet è considerato uno dei grandi maestri dell’opera romantica, lasciando un segno indelebile nel mondo della musica classica.

Come si scrive la soluzione Massenet

M Milano

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

N Napoli

E Empoli

T Torino

