Musicò l operetta Eva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Musicò l operetta Eva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LEHAR

Significato/Curiosita : Musico l operetta eva

Lipsia (opera - librettista felix falzari) wiener frauen (donne viennesi), operetta in 3 atti, 21 novembre 1902, theater an der wien, vienna der rastelbinder... Ferenc lehár, conosciuto, in tedesco, anche come franz lehár (komárom, 30 aprile 1870 – bad ischl, 24 ottobre 1948), è stato un compositore austriaco... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Musicò l operetta Eva : musicò; operetta; musicò L Italiana in Algeri; musicò La serva padrona; musicò il Falstaff; musicò il Guglielmo Tell; musicò l opera Don Giovanni; La madame di una celebre operetta di Lecocq; Il Tabarin della duchessa di una vecchia operetta ; Ricorda la principessa di un operetta di Kálmán; È allegra in un capolavoro dell operetta ; Un operetta di Ranzato;

Cerca altre Definizioni