Luogo da cui inizia a diffondersi qualcosa nei cruciverba: la soluzione è Epicentro

Home / Soluzioni Cruciverba / Luogo da cui inizia a diffondersi qualcosa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Luogo da cui inizia a diffondersi qualcosa' è 'Epicentro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EPICENTRO

Curiosità e Significato di Epicentro

La parola Epicentro è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Epicentro.

Perché la soluzione è Epicentro? L'epicentro è il punto di partenza di un evento, come un terremoto, da cui si diffonde l'energia o la diffusione. È il centro focale da cui tutto si irradia, segnando il cuore di un fenomeno. Conoscere l'epicentro aiuta a capire dove tutto ha avuto origine e come si propaga, rendendo questa parola fondamentale in geologia e oltre.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Luogo in cui si possono vedere delle rapineIl giorno in cui inizia la QuaresimaLuogo in cui è inutile cercare un agoNel caso o nel luogo in cuiLuogo in cui ci si infanga

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Epicentro

Hai trovato la definizione "Luogo da cui inizia a diffondersi qualcosa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

P Padova

I Imola

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E M O N O N C T R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORONAMENTO" CORONAMENTO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.