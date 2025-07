Lo provoca una febbre da cavallo nei cruciverba: la soluzione è Delirio

DELIRIO

Curiosità e Significato di Delirio

Perché la soluzione è Delirio? Delirio indica uno stato di alterazione mentale caratterizzato da confusione, allucinazioni e perdita di contatto con la realtà. Può essere causato da febbre alta, malattie o sostanze, portando a comportamenti irrazionali. È un termine che descrive una condizione temporanea e spesso seria, che richiede attenzione medica immediata per recuperare equilibrio e benessere.

Come si scrive la soluzione Delirio

Hai trovato la definizione "Lo provoca una febbre da cavallo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

I Imola

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C E M T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COMETA" COMETA

