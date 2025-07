Li teme il gallerista nei cruciverba: la soluzione è Falsi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li teme il gallerista' è 'Falsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FALSI

Curiosità e Significato di Falsi

Vuoi sapere di più su Falsi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Falsi.

Perché la soluzione è Falsi? FALSI indica qualcosa che non è autentico o che inganna, come un documento contraffatto o una dichiarazione ingannevole. È usato per descrivere situazioni o oggetti che sembrano veri ma in realtà sono falsi o ingannevoli. Capire quando qualcosa è falso aiuta a evitare truffe e a riconoscere la verità, un elemento fondamentale nella vita quotidiana e nel mondo dell'arte.

Come si scrive la soluzione Falsi

Non riesci a risolvere la definizione "Li teme il gallerista"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I G L I N O O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONSIGLIO" CONSIGLIO

