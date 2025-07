La rocca in cui fu tenuto Cagliostro nei cruciverba: la soluzione è San Leo

Home / Soluzioni Cruciverba / La rocca in cui fu tenuto Cagliostro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La rocca in cui fu tenuto Cagliostro' è 'San Leo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAN LEO

Curiosità e Significato di San Leo

Approfondisci la parola di 6 lettere San Leo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è San Leo? San Leo è un suggestivo borgo medievale in Emilia-Romagna, famoso per la sua imponente fortezza e per aver ospitato il celebre alchimista e avventuriero Cagliostro. La sua posizione strategica e le mura antiche raccontano secoli di storia, mistero e leggende. Visitare San Leo significa immergersi in un luogo ricco di fascino, dove passato e mitologia si incontrano in un’atmosfera senza tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La rocca presso Rimini in cui fu imprigionato CagliostroLa rocca in cui fu imprigionato CagliostroLa rocca in cui venne imprigionato CagliostroVi sorge la rocca che fu prigione di CagliostroIl fiume sulle cui rive fu sconfitto Asdrubale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione San Leo

Se ti sei imbattuto nella definizione "La rocca in cui fu tenuto Cagliostro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

N Napoli

L Livorno

E Empoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T I O R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RITIRO" RITIRO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.