La parte dell altare in cui sono custodite le reliquie d un Santo nei cruciverba: la soluzione è Sepolcreto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La parte dell altare in cui sono custodite le reliquie d un Santo' è 'Sepolcreto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEPOLCRETO

Curiosità e Significato di Sepolcreto

Perché la soluzione è Sepolcreto? Il sepolcreto è la parte dell'altare dedicata a custodire le reliquie di un santo, spesso situata sotto o dietro il monumento sacro. È un luogo sacro e riservato, simbolo di rispetto e venerazione per le reliquie dei santi. Questo spazio rappresenta un collegamento tra il fedele e il divino, rendendo l'altare un punto di preghiera e riflessione spirituale.

Come si scrive la soluzione Sepolcreto

Hai trovato la definizione "La parte dell altare in cui sono custodite le reliquie d un Santo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

P Padova

O Otranto

L Livorno

C Como

R Roma

E Empoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O R E S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORRES" TORRES

