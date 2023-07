Capacità citata spesso insieme a quella di volere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capacità citata spesso insieme a quella di volere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTENDERE

Significato/Curiosita : Capacita citata spesso insieme a quella di volere

spesso è raffigurata con delle torce in mano, proprio per questa sua capacità di accompagnare anche i vivi nel regno dei morti (la sibilla cumana, a lei... Capacità di intendere e di volere». in diritto, la definizione di capacità di intendere e di volere comprende due elementi: la capacità di intendere è l'attitudine... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

