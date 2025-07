L ambiente in cui si vive nei cruciverba: la soluzione è Habitat

HABITAT

Curiosità e Significato di Habitat

La soluzione Habitat di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Habitat per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Habitat? HABITAT indica l'ambiente naturale o l'insieme di condizioni in cui un essere vivente si sviluppa e sopravvive. È il luogo che offre risorse, protezione e comfort, influenzando la vita di piante, animali e anche degli esseri umani. Conoscere il concetto di habitat aiuta a comprendere l'importanza di preservare gli ambienti naturali e la biodiversità del nostro pianeta.

Come si scrive la soluzione Habitat

Hai davanti la definizione "L ambiente in cui si vive" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

H Hotel

A Ancona

B Bologna

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

