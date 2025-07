Intruglio liquido nei cruciverba: la soluzione è Poltiglia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Intruglio liquido' è 'Poltiglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLTIGLIA

Curiosità e Significato di Poltiglia

Perché la soluzione è Poltiglia? La parola poltiglia indica una sostanza liquida e vischiosa, spesso ottenuta mescolando diversi materiali o residui. È una massa informe e appiccicosa, come un impasto molle o una mistura pastosa. Si utilizza per descrivere composti organici o inorganici di consistenza liquida e poco compatta, spesso di scarto o in fase di lavorazione. È un termine che richiama fluidità e confusione, perfetto per ogni contesto che richiede un'immagine di miscela informe.

Come si scrive la soluzione Poltiglia

La definizione "Intruglio liquido" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

L Livorno

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

