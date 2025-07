Il santo di Assisi patrono d Italia nei cruciverba: la soluzione è Francesco

FRANCESCO

Curiosità e Significato di Francesco

Non fermarti alla soluzione! Conosci Francesco più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Francesco.

Perché la soluzione è Francesco? Francesco, noto come il santo di Assisi, è il patrono d’Italia e simbolo di umiltà e amore per la natura. La sua figura rappresenta valori di pace, solidarietà e fede profonda. Celebrato in tutto il mondo, Francesco ci insegna a rispettare l’ambiente e il prossimo. La sua storia continua a ispirare generazioni, rendendolo un simbolo spirituale e culturale del nostro Paese.

Come si scrive la soluzione Francesco

Hai trovato la definizione "Il santo di Assisi patrono d Italia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

E Empoli

S Savona

C Como

O Otranto

