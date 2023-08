Il Santo patrono di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Santo patrono di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MARCO

Significato/Curiosità : Il Santo patrono di Venezia

San Marco è il Santo patrono di Venezia, una figura di grande importanza per la città e la sua cultura. La leggenda narra che le spoglie di San Marco furono rubate dall'Egitto e portate a Venezia nel IX secolo, dando così origine al culto del Santo. La Basilica di San Marco, una delle icone architettoniche della città, è stata eretta in suo onore e custodisce le sue reliquie. Ogni 25 aprile, Venezia celebra la festa di San Marco con una processione in laguna e varie celebrazioni religiose. La figura di San Marco è parte integrante dell'identità storica e spirituale di Venezia.

