Il regista de Il laurealo nei cruciverba: la soluzione è Nichols

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il regista de Il laurealo' è 'Nichols'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NICHOLS

Curiosità e Significato di Nichols

Hai risolto il cruciverba con Nichols? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Nichols.

Perché la soluzione è Nichols? Il termine Nichols si riferisce al celebre regista americano Mike Nichols, noto per film come The Graduate e Closer. La parola è spesso associata a maestria cinematografica e talento nel dirigere storie coinvolgenti. Conoscere Nichols significa apprezzare un grande nome del cinema che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema mondiale.

Come si scrive la soluzione Nichols

Hai davanti la definizione "Il regista de Il laurealo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

I Imola

C Como

H Hotel

O Otranto

L Livorno

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I O A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IONIA" IONIA

