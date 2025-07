Il Martin che negli Anni 50 cantava That s amore nei cruciverba: la soluzione è Dean

DEAN

Curiosità e Significato di Dean

Perché la soluzione è Dean? Dean è un nome proprio di origine inglese, molto diffuso come nome maschile. È associato a personalità celebri come l’attore James Dean, simbolo di ribellione e fascino degli anni '50. Il nome richiama anche un ruolo accademico o religioso, ma nel contesto musicale, si riferisce al cantante e attore Dean Martin, noto per il suo stile elegante e le melodie indimenticabili.

Come si scrive la soluzione Dean

La definizione "Il Martin che negli Anni 50 cantava That s amore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

E Empoli

A Ancona

N Napoli

