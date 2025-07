Il liceo in cui si studia il greco nei cruciverba: la soluzione è Classico

CLASSICO

Curiosità e Significato di Classico

Perché la soluzione è Classico? Il termine classico indica qualcosa di tradizionale, emblematico e di grande valore culturale, spesso riferito alle antiche civiltà come quella greca e romana. Nel contesto scolastico, si usa per definire il liceo che si concentra sullo studio approfondito delle lingue e delle opere classiche, come il greco e il latino. È un percorso che celebra la ricchezza della cultura antica e la formazione di eccellenza.

Come si scrive la soluzione Classico

C Como

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

C Como

O Otranto

