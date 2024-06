Vi si studia il greco e il latino

: C. Il termine liceo, dal greco e o , può riferirsi a: Liceo – tipo di scuola secondaria in diversi paesi; Liceo nel sistema scolastico italiano Liceo nel sistema scolastico francese (Lycée) Liceo nel sistema scolastico tedesco (Gymnasium) Liceo nel sistema scolastico svizzero Liceo di Aristotele – fondato nel 335 a. dal filosofo greco perché sacro ad Apollo Licio; Apollo Liceo – epiteto del dio greco; Zeus Liceo – epiteto del dio greco; Pan Liceo – epiteto del dio greco; Lyceum Theatre – teatro di Londra Gran Teatre del Liceu – teatro di Barcellona Liceu – stazione della linea 3 della metropolitana di Barcellona .

Italiano: Sostantivo: liceo ( approfondimento) m sing (pl.: licei) . (storia) struttura di esercitazione e competizione per l'allenamento fisico (e l'addestramento al combattimento) dei giovani. (scuola) corso di studi secondari superiori a carattere principalmente formativo e culturale, col fine di preparare gli studenti per l'università. in particolare in Italia: liceo classico: incentrato sullo studio del latino e del greco antico.