I gattini della gatta frettolosa nei cruciverba: la soluzione è Ciechi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I gattini della gatta frettolosa' è 'Ciechi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIECHI

Curiosità e Significato di Ciechi

Vuoi sapere di più su Ciechi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Ciechi.

Perché la soluzione è Ciechi? CIECHI indica persone che non vedono, sia per problemi visivi che per mancanza di percezione. È un termine usato anche in senso figurato, per descrivere chi manca di intuizione o sensibilità. La parola sottolinea l'importanza della vista e della percezione, ricordandoci quanto sia preziosa e vulnerabile. In ogni caso, ci invita a riflettere sulla possibilità di vedere oltre le apparenze.

Come si scrive la soluzione Ciechi

Hai davanti la definizione "I gattini della gatta frettolosa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

E Empoli

C Como

H Hotel

I Imola

