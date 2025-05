Qui gatta ci nei cruciverba: la soluzione è Cova

COVA

Curiosità e Significato di "Cova"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Cova, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

COVA è un termine che indica una cavità naturale nel terreno, come una piccola grotta o una cavità sotterranea, spesso usata come rifugio o nascondiglio. È una parola di uso comune in italiano, riferendosi a spazi aperti o nascondigli sotterranei.

Come si scrive la soluzione: Cova

Hai trovato la definizione "Qui gatta ci" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S F R E E S U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FESSURE" FESSURE

