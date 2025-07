I Caucasici della città di Baku nei cruciverba: la soluzione è Azeri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I Caucasici della città di Baku' è 'Azeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AZERI

Curiosità e Significato di Azeri

Perché la soluzione è Azeri? Gli Azeri sono il popolo che abita principalmente nella città di Baku e nelle regioni circostanti dell'Azerbaijan. Originari del Caucaso, sono noti per la loro lingua, cultura e tradizioni ricche e diverse. Questa comunità rappresenta un elemento fondamentale dell'identità nazionale azera, contribuendo a plasmare il carattere unico del Paese e della sua storia.

Come si scrive la soluzione Azeri

Hai trovato la definizione "I Caucasici della città di Baku" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

Z Zara

E Empoli

R Roma

I Imola

