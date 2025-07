Ha circolato in Grecia fino a marzo 2002 nei cruciverba: la soluzione è Dracma

DRACMA

Curiosità e Significato di Dracma

La parola Dracma è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dracma.

Perché la soluzione è Dracma? La dracma è stata la valuta ufficiale della Grecia fino al 2002, quando è stata sostituita dall'euro. Utilizzata per secoli, rappresenta un simbolo della storia e dell'identità greca, circolando nel paese come moneta principale fino alla sua sostituzione. La transizione segnò un passo importante verso l'integrazione europea, ma il nome rimane ancora oggi legato a un passato ricco di tradizioni.

Come si scrive la soluzione Dracma

La definizione "Ha circolato in Grecia fino a marzo 2002" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

R Roma

A Ancona

C Como

M Milano

A Ancona

