Fregiati d una medaglia nei cruciverba: la soluzione è Decorati

Home / Soluzioni Cruciverba / Fregiati d una medaglia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fregiati d una medaglia' è 'Decorati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECORATI

Curiosità e Significato di Decorati

Non fermarti alla soluzione! Conosci Decorati più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Decorati.

Perché la soluzione è Decorati? Decorati indica l'azione di abbellire o abbigliarsi di ornamenti, come medaglie o fregi, per esaltare il proprio aspetto o prestigio. Deriva dal verbo decorare, che significa rendere qualcosa più bello o decoroso. Usato in contesti storici o simbolici, richiama l'idea di arricchire con segni distintivi, onorificenze o decorazioni. È un termine che esprime valorizzazione e abbellimento personale o oggettivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non c è medaglia che non l abbiaFregiare con una medagliaFregiati di un onorificenzaLa medaglia con cui vengono premiati i matematiciIl limite d età per vincere la medaglia Fields

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Decorati

Se "Fregiati d una medaglia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

E Empoli

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O E B S S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BISESTO" BISESTO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.