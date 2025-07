Firmano un accordo nei cruciverba: la soluzione è Contraenti

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Firmano un accordo' è 'Contraenti'.

CONTRAENTI

Curiosità e Significato di Contraenti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Contraenti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Contraenti? Contraenti sono le parti che stipulano un accordo o un contratto, impegnandosi a rispettarne le condizioni. Sono coloro che firmano e si assumono obblighi legali, come venditori e acquirenti o prestatori e clienti. In breve, rappresentano gli attori principali di un patto formale, garantendo che gli impegni presi siano validi e vincolanti per entrambe le parti.

Come si scrive la soluzione Contraenti

Se "Firmano un accordo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

