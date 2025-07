Filosofo tedesco nei cruciverba: la soluzione è Feder

Home / Soluzioni Cruciverba / Filosofo tedesco

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Filosofo tedesco' è 'Feder'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FEDER

Curiosità e Significato di Feder

La soluzione Feder di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Feder per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Feder? Feder è un termine che indica un elemento di collegamento o sostegno, come le cinghie che tengono insieme e fissano parti diverse. Deriva dal latino vittum e si usa spesso in ambito meccanico o simbolicamente per rappresentare legami e unioni. In parole semplici, una feder serve a tenere saldo e unito ciò che altrimenti potrebbe separarsi, rafforzando la coesione tra elementi diversi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Celebre matematico e filosofo tedesco del 600Friedrich filosofo tedesco del Dio è mortoGrande filosofo tedesco del 700L Immanuel filosofo tedescoTheodor filosofo tedesco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Feder

Non riesci a risolvere la definizione "Filosofo tedesco"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M N S C A O G A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COSTAMAGNA" COSTAMAGNA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.