Filo per robuste cuciture nei cruciverba: la soluzione è Refe

Home / Soluzioni Cruciverba / Filo per robuste cuciture

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Filo per robuste cuciture' è 'Refe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REFE

Curiosità e Significato di Refe

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Refe, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Refe? Filo per robuste cuciture si riferisce a un tipo di filato resistente usato in sartoria e lavorazioni tessili, ideale per cuciture durature e affidabili. La soluzione REFE è un termine che richiama la qualità e la robustezza di questo filo, garantendo che i tessuti siano saldamente uniti nel tempo. È perfetto per chi cerca resistenza e precisione nelle proprie creazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono robuste nei rompighiaccioDecorati con ago e filoSenza filo non serveContiene un filo fusibilefilo = amante dei cani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Refe

Hai trovato la definizione "Filo per robuste cuciture" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

E Empoli

F Firenze

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E I E T M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIETERE" MIETERE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.