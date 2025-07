Farsi garante per qualcuno nei cruciverba: la soluzione è Manlevare

MANLEVARE

Curiosità e Significato di Manlevare

La parola Manlevare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Manlevare.

Perché la soluzione è Manlevare? Manlevare significa sollevare da un obbligo, responsabilità o danno, offrendo protezione o garanzia a qualcuno. È come mettere al riparo una persona da eventuali conseguenze negative, assicurandosi che non subisca danni o inconvenienti. In breve, si tratta di tutelare e garantire la sicurezza di qualcuno, garantendo tranquillità e protezione in situazioni difficili o rischiose.

Come si scrive la soluzione Manlevare

Se "Farsi garante per qualcuno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

N Napoli

L Livorno

E Empoli

V Venezia

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E R A A T S E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARTASERSE" ARTASERSE

