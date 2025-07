Fanny attrice nei cruciverba: la soluzione è Ardant

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fanny attrice' è 'Ardant'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARDANT

Curiosità e Significato di Ardant

Approfondisci la parola di 6 lettere Ardant: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ardant? Ardant è un aggettivo francese che significa appassionato o ardente, usato per descrivere qualcuno o qualcosa con grande entusiasmo, fervore o intensità. Può riferirsi a emozioni forti, come l’amore o la passione, o a caratteristiche di un comportamento deciso e energico. In italiano, si può tradurre con appassionato o fervente, aggiungendo un tocco di colore e intensità al discorso.

Come si scrive la soluzione Ardant

Hai davanti la definizione "Fanny attrice" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

