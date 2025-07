Espropriazione di beni nei cruciverba: la soluzione è Confisca

CONFISCA

Curiosità e Significato di Confisca

Non fermarti alla soluzione! Conosci Confisca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Confisca.

Perché la soluzione è Confisca? La confisca è un procedimento giudiziario attraverso cui lo Stato prende possesso di beni appartenenti a persone coinvolte in attività illecite o per motivi di interesse pubblico. Serve a sequestrare proprietà ottenute illegalmente o utili derivanti da reati, impedendo che vengano usate o nascoste. È uno strumento importante per garantire legalità e giustizia nel sistema penale.

