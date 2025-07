È limitata da pareti nei cruciverba: la soluzione è Camera

Home / Soluzioni Cruciverba / È limitata da pareti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È limitata da pareti' è 'Camera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMERA

Curiosità e Significato di Camera

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Camera, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Camera? Una camera è uno spazio delimitato da pareti, utilizzato per vari scopi come dormire, studiare o rilassarsi. È un ambiente intimo e personale, spesso arredato con mobili e decorazioni. La parola richiama immediatamente l’idea di un luogo chiuso e protetto, un angolo di comfort all’interno di una casa o di un edificio. In poche parole, la camera è il rifugio quotidiano di ognuno di noi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È limitata dalle acqueLe cavità ricavate nelle paretiHa quattro piccole paretiL arnese usato per buttare giù muri e paretiRivestimento di pareti o soffitti con tavole di legno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Camera

Non riesci a risolvere la definizione "È limitata da pareti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R E V I L O M S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VEROSIMILI" VEROSIMILI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.