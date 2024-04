La Soluzione ♚ Una diffusa carta di credito

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Una diffusa carta di credito. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VISA - MASTERCARD

Curiosità su Una diffusa carta di credito: Pagamento sia invece attinto da un credito precaricato, si parla più specificamente di carta prepagata ricaricabile. il termine "di debito" deriva proprio dal... Visa (Verified-International-Secure-Autonomous) Inc. è una joint venture di 21.000 istituzioni finanziarie che emettono prodotti con il marchio Visa, principalmente carte di credito, e di debito con il brand V Pay. La sede centrale, precedentemente a San Francisco, dal 1º ottobre 2012 è a Foster City, in California. Nel 2011 VISA è leader mondiale nel mercato delle carte di credito con il 50,1% del valore complessivo delle transazioni, davanti a MasterCard con il 33,5%. Nelle carte di debito detiene il 76,9% del mercato, davanti a Mastercard con il 18,9%.

