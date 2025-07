Defunti durante una guerra nei cruciverba: la soluzione è Caduti

CADUTI

Curiosità e Significato di Caduti

Hai risolto il cruciverba con Caduti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Caduti.

Perché la soluzione è Caduti? Caduti si riferisce a coloro che hanno perso la vita durante un conflitto armato, come una guerra. È un termine che ricorda il sacrificio di chi ha combattuto e spesso dà il senso di rispetto e memoria collettiva. Utilizzato per onorare chi non è più tra noi a causa delle battaglie, ci invita a riflettere sul prezzo della pace e sulla storia da non dimenticare.

Come si scrive la soluzione Caduti

La definizione "Defunti durante una guerra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

D Domodossola

U Udine

T Torino

I Imola

