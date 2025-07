Dà il via nelle gare sportive ing nei cruciverba: la soluzione è Starter

Home / Soluzioni Cruciverba / Dà il via nelle gare sportive ing

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dà il via nelle gare sportive ing' è 'Starter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STARTER

Curiosità e Significato di Starter

Non fermarti alla soluzione! Conosci Starter più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Starter.

Perché la soluzione è Starter? Starter è il termine inglese che indica chi dà il via a una gara sportiva, come il fischio di partenza in una corsa o un'evento competitivo. È la persona o il segnale che segnala l'inizio ufficiale della competizione, assicurando un avvio equo e organizzato. In sintesi, lo starter è il punto di partenza fondamentale per ogni gara.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Servono a misurare i tempi nelle gare sportiveIl man che si è fatto da solo ingSigla da auto sportiveAntiche gare sportiveUna misura in gare sportive distacco di molte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Starter

Hai trovato la definizione "Dà il via nelle gare sportive ing" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B A O I O L G C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIOLOGICA" BIOLOGICA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.