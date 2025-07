Costituisce illecito civile nei cruciverba: la soluzione è Atto Emulativo

ATTO EMULATIVO

Curiosità e Significato di Atto Emulativo

La parola Atto Emulativo è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Atto Emulativo.

Perché la soluzione è Atto Emulativo? L'atto emulativo è un comportamento illecito che mira a creare confusione tra due soggetti, spesso copiando o imitandone l’opera o la reputazione per trarne vantaggio. È un illecito civile che può causare danni morali ed economici, disturbando l’altrui attività. In sostanza, si tratta di un’azione che viola il diritto di originalità e di esclusiva dell’autore, danneggiando la sua integrità.

Come si scrive la soluzione Atto Emulativo

Non riesci a risolvere la definizione "Costituisce illecito civile"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

E Empoli

M Milano

U Udine

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

