La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così è la zanzariera' è 'Forata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORATA

Curiosità e Significato di Forata

Approfondisci la parola di 6 lettere Forata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Forata? FORATA indica qualcosa che presenta un foro o uno squarcio, come una superficie traforata o forata. Si utilizza spesso per descrivere materiali o oggetti con aperture, come reti, fogli o tessuti. Nel contesto di una zanzariera, significa che ha dei piccoli fori per permettere il passaggio dell'aria ma bloccare gli insetti, rendendo l'ambiente più fresco e protetto.

Come si scrive la soluzione Forata

Stai cercando la risposta alla definizione "Così è la zanzariera"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

