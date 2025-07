Competizione letteraria nei cruciverba: la soluzione è Certame

CERTAME

Curiosità e Significato di Certame

Approfondisci la parola di 7 lettere Certame: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Certame? Competizione letteraria si riferisce a un evento in cui scrittori, poeti o appassionati si sfidano a colpi di creatività e talento, spesso attraverso premi o riconoscimenti. È un'occasione per mettere alla prova le proprie capacità e condividere il proprio lavoro con un pubblico più ampio. In sostanza, rappresenta un modo stimolante per valorizzare la passione per la scrittura e la cultura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Natante da competizioneAlta e nobile forma letterariaNota competizione ciclistica del Bel PaeseOpera letteraria in prosaVigila sul regolare svolgimento di una competizione sportiva

Come si scrive la soluzione Certame

C Como

E Empoli

R Roma

T Torino

A Ancona

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I R V A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIRARE" VIRARE

